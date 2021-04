Localizado un vigués que supostamente perseguiu un coche e agrediu o seu condutor

Axentes da Policía Local de Vigo localizaron un home que supostamente perseguiu, facendo manobras temerarias, a outro vehículo, a cuxo condutor agrediu con varias puñadas no rostro despois de que lle dese luces no interior dun túnel.

Segundo informou a Policía Local, os feitos ocorreron sobre as 9.20 horas deste martes, cando un viandante informou a uns axentes que patrullaban pola rúa Príncipe de que se estaba producindo unha agresión a un condutor na Avenida de Beiramar.

Os axentes dirixíronse ao lugar, onde atoparon un turismo estacionado na marxe dereita da vía e a un mozo coa cara ensanguentada, ao que asistían outras persoas.

Segundo indicou este home, pouco antes circulaba pola autoestrada AP-9 en dirección a Vigo, cando observou que outro turismo circulaba sen facer uso da iluminación obrigatoria nun túnel. Así, con intención de adiantarlle, deulle breves escintileos de luz "para evitar riscos" durante a manobra.

Tras abandonar a autoestrada, observou que o vehículo sen luces seguíalle, realizando cambios de carril repentinos, sen sinalizar e a unha velocidade elevada. Nun momento dado, este vehículo pasoulle, situouse diante e comezou a realizar freados bruscos.

Unha vez fóra do túnel, o condutor freou até deter totalmente o vehículo, apeouse do seu coche e dirixiuse á vítima, á que, sen mediar palabra, comezou a propinar varias puñadas no rostro. Ademais, introduciu o seu corpo no interior do vehículo para tentar quitarlle as chaves do contacto.

Varios viandantes acudiron a prestar auxilio á vítima, momento en que o agresor se subiu ao seu vehículo e abandonou o lugar. No entanto, as testemuñas colleron os datos da matrícula, e a vítima facilitou a descrición do condutor.

ACTUACIÓNS POLICIAIS

Como consecuencia destes feitos, unha ambulancia desprazouse até o lugar e trasladou ao home ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Mentres, as dotacións policiais foron informadas para tratar de localizar ao autor destes feitos.

Tras dar co domicilio do titular do turismo, unha muller indicou que o vehículo estaba a nome do seu marido, aínda que habitualmente utilizábao o seu fillo, do que facilitou o seu contacto. O home, de 37 anos de idade, negou os feitos e indicou que estaba nunha consulta médica e que o turismo estivera estacionado toda a mañá.

Con todo, os axentes constataron que a súa indumentaria coincidía coa facilitada polas testemuñas e que o home tiña un rascazo ou un corte superficial na man e nas articulacións, que dixo que se as fixera no traballo. A continuación, comprobaron a coartada do home e verificaron que o home fora atendido no médico ás 10.30 horas.

Posteriormente, os efectivos policiais informaron os pasos a seguir para formalizar a correspondente denuncia á vítima, quen precisou puntos de sutura na cella, a pálpebra dereita e a parte interna do beizo e presentaba unha contusión nun ollo.