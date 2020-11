Localizan unha granada da Guerra Civil nun alpendre de Salceda de Caselas 

Especialista do Tedax do Servizo de Desactivación de Explosivos da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra recolleron e desactivaron unha granada de morteiro da Guerra Civil española, que foi atopada nun alpendre dunha vivenda en Salceda de Caselas.

Segundo informaron fontes da Benemérita, o artefacto apareceu cando un particular estaba a limpar un galpón anexo ao seu domicilio, no barrio de Fonte, en Salceda de Caselas. Este veciño avisou á Garda Civil a través do teléfono 062, e activouse o protocolo por parte dos especialistas en desactivación de explosivos.

O equipo Tedax desprazouse a esta vivenda e recolleu a granada, modelo Valero e de 50 mm. A pesar da súa antigüidade e o seu mal estado de conservación, o artefacto mantiña as súas propiedades explosivas activas, polo que a súa manipulación resulta extremadamente perigosa, xa que os seus mecanismos de seguridade atópanse deteriorados pola corrosión.

A Garda Civil apuntou que unha explosión desta granada podería provocar importantes danos materiais e persoais, podendo alcanzar a súa metralla un radio de 100 metros. Por iso aconsella, no caso de achados desta clase, evitar a súa manipulación, deixando o artefacto explosivo na situación en que se atope, impedindo que ninguén se achegue ao mesmo, e dar inmediato aviso a través do 062.