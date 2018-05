Localizan el cadáver del segundo desaparecido en el derrumbe de Madrid

El cuerpo sin vida de Agustín Bello, segundo desaparecido en el derrumbe de un edificio en el paseo del General Martínez Campos de Madrid, ha sido localizado alrededor de las nueve de la mañana, según han confirmado fuentes municipales.



El cadáver ha sido encontrado unas 64 horas después del derrumbe, en el que también murió el obrero extremeño José María Sánchez, cuyo cuerpo sin vida fue rescatado este miércoles por la tarde.



El Samur ha confirmado el fallecimiento y los equipos de Emergencias han informado a los familiares, que no se han movido del lugar desde el derrumbe a pesar de la intensa lluvia caída durante toda la madrugada y que desde el momento del suceso han estado permanentemente acompañados por psicólogos del servicio municipal de urgencias.



Agustín Bello, de 42 años y vecino de Parla (Madrid), no era trabajador de la obra, sino que había acudido a la obra, donde trabaja uno de sus hermanos, que resultó ileso.



Fuentes de Emergencias han explicado a Efe que el cuerpo sin vida ha aparecido prácticamente en la cota cero del derrumbe, sepultado por los escombros de todos los pisos, por lo que no había posibilidad de que hubiera sobrevivido.



Entre las ocho y media y las nueve menos cuarto de la mañana las máquinas de los bomberos que trabajan en el desescombrado y la búsqueda pararon su actividad, lo que llevó a pensar que habían encontrado el cuerpo, como se ha confirmado minutos después.



La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, acudirá al lugar del suceso a las once menos cuarto de la mañana, y hasta allí se ha desplazado ya el delegado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero.