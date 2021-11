Localizan el cadáver de un hombre en un monte en Lousame

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este lunes en una zona de monte de Marselle, en el concello coruñés de Lousame. Así lo ha comunicado el centro de atención a las emergencias, que detalla en sus redes sociales que hasta el lugar se acercaron efectivos del GES de Noia y de Protección Civil de Lousame para rescatar el cadáver.

Además, también se desplazaron hasta el punto sanitarios y miembros de la Guardia Civil, que investigan las circunstancias en las que pudo producirse el óbito.

🔴 #AXEGAInforma de que foi atopado o corpo sen vida dun home nunha zona de monte en Marselle, #Lousame. Ata o lugar, achegáronse #GESNoia e #PCLousame para rescatar o cadáver. Tamén se desprazaron os sanitarios e a @guardiacivil, co fin de aclarar as circunstancias do suceso. pic.twitter.com/3yx28qUYmC