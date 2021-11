Localizan el cadáver de un hombre en un monte en Lousame

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este lunes en una zona de monte de Marselle, en el concello coruñés de Lousame. Así lo ha comunicado el centro de atención a las emergencias, que detalla en sus redes sociales que hasta el lugar se acercaron efectivos del GES de Noia y de Protección Civil de Lousame para rescatar el cadáver, además de sanitarios y miembros de la Guardia Civil para investigar las circunstancias del suceso.

La víctima es un vecino de la parroquia de Vilacova de 66 años que sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba en una zona de entrenamiento para perros de caza ubicada en un terreno forestal del municipio coruñés, donde residía. Su cuerpo sin vida fue localizado por otros aficionados a la caza en torno a las 14.00 horas de este lunes, según fuentes de los servicios de emergencia consultadas por Europa Press.

El fallecido, que había salido por la mañana de casa acompañado por sus perros de caza, tenía antecedentes de problemas cardiacos.



