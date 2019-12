Localizan o cadáver dun veciño de Mos flotando no río Louro, no Porriño

O corpo dun home de idade avanzada achado afogado no Río Louro na mañá deste mércores foi identificado e corresponde a un veciño da localidade de Mos e natural do Porriño, municipio no que foi achado o seu cadáver.



Así o confirmou a Policía Local do Porriño, que concretou que polos indicios "se trata dunha morte natural", xa que o cadáver "non presenta signos de violencia", abundou.



Ás 9,15 horas deste mércores a Policía Local recibiu unha chamada que alertaba da presenza dunha persoa afogada na canle do Río Louro, na zona do paseo fluvial.



Por iso, a Policía Local informou ao 112. No dispositivo foron mobilizados Protección Civil do Porriño, Bombeiros de Baixo Miño, Garda Civil e Urxencias Sanitarias de Galicia-061.



En concreto, o 061 desprazou o lugar unha ambulancia de soporte vital básico e un equipo sanitario de Atención Primaria do Porriño que confirmou no lugar o falecemento do home, indicaron a Europa Press fontes sanitarias.



Os feitos foron notificados ao xulgado pertinente para a realización dos trámites forenses e o levantamento do cadáver. Pola súa banda, a Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer o sucedido.