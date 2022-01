Localizado en Sobrado dos Monxes un veciño de Arzúa de 85 anos desaparecido

A Garda Civil dos postos de Arzúa e Touro localizou durante a madrugada deste sábado a un veciño de Arzúa de 85 anos que figuraba como desaparecido na localidade de Sobrado dos Monxes (A Coruña).

Unha patrulla composta por membros de ambas as unidades recibiu unha alerta da Central Operativa de Servizo (COS) ás 01.00 horas deste sábado. O aviso notificaba que un home de 85 anos desaparecera da localidade de Arzúa sobre as 22.30 horas do pasado venres.

A Garda Civil puxo en marcha un dispositivo de procura desta persona, que foi localizado finalmente ás 3.00 horas da madrugada en bo estado en Sobrado dos Monxes, a 22 quilómetros do seu domicilio.

Os axentes trasladaron ao home desde esta localidade ao momento de Atención Continuada de Arzúa, onde foi sometido a unha revisión médica e posto a cargo dos seus familiares. A Garda Civil agradeceu a colaboración cidadá que axudou á localización do home.