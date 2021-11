Localizado o corpo sen vida dunha muller aboiando nunha piscina en Touro

O corpo sen vida dunha muller foi localizado este domingo aboiando na auga dunha piscina no lugar de Obra, no concello de Touro. Segundo informa o centro de atención ás emerxencias 112 Galicia, os servizos sanitarios desprazados ata o lugar non puideron facer nada por salvala e, "a pesar dos esforzos", faleceu.

Axentes da Garda Civil acudiron ao lugar.