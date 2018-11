Localizado o corpo dun home nun coche afundido na auga no porto coruñés de Corme

O corpo sen vida dun home foi localizado na mañá deste domingo no interior dun vehículo afundido no porto de Corme, no concello de Ponteceso (A Coruña).



Segundo informou a Policía Local do municipio a Europa Press, uns particulares alertaron á Garda Civil ao redor do dez da mañá de que se podía ver un automóbil no porto, coas rodas cara arriba.



Un submarinista de Corme introduciuse na auga e puido comprobar que no interior do vehículo atopábase o corpo dun home. Pola matrícula do coche, a Policía Local indicou que se sospeita que poida tratarse dun veciño da localidade.



De momento, estase á espera de que os membros do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) da Garda Civil procedan á recuperación do cadáver.