Roba en Oleiros 4.000 euros de la primera comunión de los hijos de un amigo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el lunes, día 14, el juicio contra un hombre acusado de robar 4.000 euros depositados en la hucha de los hijos de un amigo y que correspondían a su regalo de primera comunión, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Según el escrito de calificación del Ministerio Público, el hombre –con antecedentes penales, entre ellos por delito continuado de estafa– mantenía una amistad con el estafado, un hombre que vivía desde 2013 junto a su esposa e hijos en un inmueble de alquiler en Oleiros. De hecho, el acusado cuidaba a los hijos del matrimonio cuando este tenía algún compromiso.

En una de esas ocasiones, "aprovechando tal circunstancia, con intención de lograr un lucro indebido, se llevó 4.000 euros que había en las huchas de los niños y que se correspondían con los regalos de primera comunión".

Además, está acusado de engañar a su amigo haciéndole creer que podía conseguir que la propietaria del inmueble –con la que este último no se llevaba bien– le vendiese el piso donde residía. Llegó a pedirle, como señal de la compra del piso, dinero y le hizo creer que un notario estaba en gestiones. Para ello, le dio a su amigo un teléfono suyo disimulando la voz cuando, en una ocasión, la esposa de este le llamó.

RESERVA DE UNAS VACACIONES. Sin embargo, el amigo, al no ver resultados de las gestiones, no le entregó al acusado la suma de dinero que le había exigido. Sí le entregó, a finales de marzo de 2016, 600 euros para reservar un alojamiento en Marbella para las vacaciones de verano. Les dijo que esta reserva se podía cancelar, pero cuando no pudieron ir, les aseguró que iría en su lugar y que les devolvería los 600 euros, lo que no hizo.

En su escrito, la Fiscalía califica los hechos de un delito de hurto, otro agravado de estafa en grado de tentativa y otro de apropiación indebida. Por el primero, solicita 15 meses de prisión, por el segundo 11 meses de cárcel y por el tercero, un año de prisión, además de una indemnización de 4.600 euros.