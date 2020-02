Hematomas, derrames en los ojos y el tabique nasal roto. Así acabó Raúl, un joven de 23 años, al intervenir en una agresión machista que se produjo en Murcia.

Unas consecuencias que el afectado no se podía ni imaginar cuando decidió salir de fiesta junto con una amiga.

En medio de la noche abandonaron la discoteca en la que se hallaban, pues la compañera del joven necesitaba orinar y las colas para los aseos eran demasiado largos.

Fue al salir cuando Raúl presenció la escena. Un hombre, al que conocía de vista —según declara a El Español— estaba golpeando a su pareja contra el cristal de un vehículo.

Raúl decidió intervenir. En un primer momento, de forma amistosa, trató de no generar más problemas y alejar al agresor de su víctima invitándole a volver a la discoteca. No obstante esto no sirvió de nada, pues el individuo siguió golpeando a la mujer.

El joven intentó entonces detener al atacante interpelándole de nuevo, con el resultado fatal de que el agresor cesó sus hostilidades hacia su pareja y las emprendió hacia él. Raúl terminó con numerosas lesiones a pesar de su solidaria acción.

Ahora el afectado se encuentra en el hospital, intentando recuperarse. Mientras, la Policía trata de identificar al agresor.