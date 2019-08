Interceptado un ciclista en Mugardos cunha taxa de alcoholemia de 0,7 mg/l

Un ciclista foi interceptado pola Garda Civil de Ferrol cando conducía polo quilómetro 7,100 da estrada AC-133 cunha taxa de alcoholemia de 0,7 miligramos por litro de aire aspirado en Mugardos.

Do sucedido informaron as forzas de seguridade nun comunicado a través do que sinalaron que a presenza do ciclista foi detectada realizando unha serie de manobras "irregulares e antirreglamentarias", o que levantou a sospeita dos axentes e procederon á súa detención.

Os efectivos da patrulla procederon a realizarlle as probas de detección de consumo de sustancias estupefacientes ou influencia de bebidas alcohólicas. Así, tras someterse ás probas o condutor deu negativo en consumo de sustancias psicotrópicas. Nunha primeira análise o condutor deu unha taxa de alcol de 0,71 mg/l e de 0,68 mg/l na segunda.

Ante os feitos, a Garda Civil procedeu á confección da correspondente denuncia. No entanto, a pesar de superar o límite legal para consideralo delito, ao non conducir un vehículo de motor, carrexará cunha sanción económica por un importe de 1.000 euros.