Un incendio afecta a unha nave industrial en Catoira

Un incendio declarado esta mañá en Catoira nunha nave industrial que contén fariña de peixe está a afectar ao seu interior, sen que se rexistrasen danos persoais.

Arestora, os servizos de emerxencia desprazados tratan de sufocar o lume, que está controlado. Os feitos teñen lugar en Portocanles, na parroquia de Dimo.

Foi unha persoa particular quen contactou co 112 Galicia ás 11.05 horas para alertar do incendio. Nada máis recibir o aviso, desde o CIAE 112 Galicia se puxo a situación en coñecemento dos Bombeiros do Salnés, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, do GES de Padrón, da Garda Civil e dos voluntarios de Protección Civil da localidade.