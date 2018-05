Dáse á fuga logo de tentar atracar cunha escopeta un supermercado en Santiago

A Policía Nacional busca un home que se deu á fuga logo de tentar atracar un supermercado situado no barrio de Meixonfrío de Santiago de Compostela a última hora do sábado. O individuo entrou no establecemento pasadas as 22.00 horas pola zona de carga e descarga de mercadorías. Fíxoo armado cunha escopeta de perdigones, que chegou a disparar ao aire.

Con todo, o asaltante acabou fuxindo do lugar sen levar nada. Desde entón, axentes da Policía Nacional e Local colaboran no dispositivo para tratar de localizalo.