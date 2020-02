Tres feridos tras chocar dous coches e atropelar un deles a un home en Vigo

Tres persoas, dous homes e unha muller, resultaron feridas despois de chocar dous turismos na cidade de Vigo e atropelar un deles a un home.



Segundo informou o 112 Galicia, sobre as 19,30 horas deste martes tivo lugar na Avenida da Atlántida, en Vigo, un choque entre dous turismos e un home foi atropelado por mor da colisión.

As mesmas fontes relataron que un dos implicados no accidente alertou do ocorrido ao 112 Galicia ás 19,35 horas deste martes.



Após o aviso, os xestores do CIAE 112 Galicia puxeron a situación en coñecemento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, da Policía Local e dos Bombeiros de Vigo.

En concreto, o 061 mobilizou dúas ambulancias que trasladaron, nun caso, ao Hospital Álvaro Cunqueiro ao home G.P.C., de 61 anos, e, noutro, ao sanatorio Concheiro á muller P.O.F., de 47 anos, e ao home A.J.O.S., de 37 anos, confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.