Ferido de gravidade un ciclista atropelado por unha furgoneta en Valga

Un home de 61 anos resultou ferido de gravidade despois de chocar cunha furgoneta mentres conducía a súa bicicleta na estrada PO-548, á altura do concello pontevedrés de Valga.

Cara ás 11,15 horas da mañá deste sábado, o ciclista, natural de Boiro, foi arroiado por un vehículo que conducía unha muller de 48 anos, veciña de Valga, que saíu ilesa, segundo explicou a Garda Civil a través das redes sociais.

Pola súa banda, o home resultou gravemente afectado e por este motivo os servizos sanitarios solicitaron a mobilización dun helicóptero medicalizado con base en Santiago para trasladar á persoa ferida.

Até o lugar do accidente, o quilómetro 4 desta estrada, trasladáronse os servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os bombeiros do Salnés e os membros de GES de Padrón.

Unha vez alí, os equipos de emerxencias trataron de cortar a circulación do tráfico para favorecer a manobra de aterraxe da aeronave para trasladar ao accidentado.

Ademais, co fin de garantir as condicións de seguridade da vía, dende o 112 Galicia solicitouse a intervención dos axentes da Garda Civil de Tráfico, dos voluntarios de Protección Civil de Valga e do servizo de mantemento da estrada.