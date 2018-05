Ferido grave un traballador ao caer dun tellado dunha nave da Grela

Un operario resultou ferido grave ao caer desde un tellado, no que realizaba traballos de supervisión, ao interior dunha nave do polígono da Grela, na Coruña, segundo informou a Europa Press o servizo de emerxencias 112.

Sobre as 16,20 horas, un particular deu o aviso do accidente laboral, ocorrido nunha nave da rúa Ermida, na Coruña, e que se produciu cando o operario supervisaba unhas placas solares do tellado.

Desde o 112 explicaron que cedeu o tellado e o home caeu ao interior da nave. Fontes consultadas por Europa Press apuntaron que caeu por unha claraboia, a uns cinco metros de altura.

Ao lugar trasladáronse efectivos do Corpo Nacional de Policía e de Urxencias Sanitarias. O home, de 35 anos, foi trasladado ao Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) en estado grave.