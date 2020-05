Un ferido tras arder o seu vehículo ao saírse da vía en Boimorto

Unha persoa resultou ferida na madrugada deste luns tras arder o seu vehículo ao saírse da vía mentres circulaba pola DP-1004, á altura da parroquia de Arceo, no concello coruñés de Boimorto, informou o 112 Galicia.

Segundo a información facilitada aos xestores do centro de emerxencias polos equipos de intervención que acudiron ao lugar, o turismo saíuse da vía e finalizou parcialmente mergullado nun río.

O ocupante puido saír do vehículo polos seus propios medios, pero, nada máis abandonalo, iniciouse un lume no interior do coche.

O accidente tivo lugar ás 00:45 horas da madrugada deste luns e ata o lugar acudiron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os Bombeiros de Arzúa e tamén os membros de Protección Civil da localidade.

Unha vez no punto, os servizos de emerxencia trataron de extinguir o lume, que calcinou por completo o vehículo- e a persoa ferida puido ser atendida polos profesionais sanitarios.