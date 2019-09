Ferida frave unha bebé ao ser atacada por un can en Narón

Unha menor de 21 meses foi hospitalizada en estado grave tras sufrir o ataque dun pastor alemán nunha vivenda de Narón, informaron este mércores a Efe fontes sanitarias, que detallaron que a menor está ingresada en Hospital Materno Infantil da Coruña.

Os feitos ocorreron o pasado domingo no citado municipio e a nena foi trasladada nun primeiro momento ao Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, desde onde foi evacuada ao centro sanitario da Coruña pola gravidade das feridas.

O suceso aconteceu nunha casa familiar na barriada urbana de O Ponto, do termo de Narón.

As mesmas fontes sanitarias informaron de que a nena sofre lesións no cranio e preto dun ollo, polas cales foi intervida cirurxicamente por espazo de varias horas. A gravidade das feridas obrigará a que teña que regresar a quirófano este mesmo xoves, sinalan as mesmas fontes.

Segundo o testemuño de persoas presentes no lugar do suceso, no que actuou a Policía Local de Narón, o can nunca presentara condutas agresivas.

O xulgado en funcións de garda de Ferrol asumiu a investigación do caso.