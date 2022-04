Fallece ahogado en el río Miño a su paso por Arbo y buscan a uno de sus hijos

Un hombre ha fallecido ahogado este sábado en el río Miño a su paso por Arbo, mientras que uno de sus hijos permanece desaparecido, y la madre y otro de los hijos han podido salir del agua, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde, cuando el 112 recibió una alerta por una familia con dos hijos menores, que se estaba bañando en una playa fluvial y fueron arrastrados por la corriente. La madre y uno de los hijos lograron nadar hacia la orilla y salir del río, mientras que el padre y otro niño se quedaron en el agua.

#AXEGAInforma do rescate do corpo sen vida dun home que se bañaba, xunto co seu fillo menor de idade, na praia fluvial do Miño, en #Arbo.



O cativo segue desaparecido.



Interveñen: @guardiacivil, @GardacostasGal, Urxencias Sanitarias #BombeirosBaixoMiño, #GESSPEISPonteareas (1/2) pic.twitter.com/uIPYxwgdNZ