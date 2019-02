Falece un nonaxenario nun incendio na súa vivenda da Coruña

Os servizos de urxencias localizaron na noite deste mércores o corpo sen vida dun nonaxenario logo de activarse unha alerta por incendio no interior da súa vivenda na Coruña.

Segundo informou o 112 Galicia, o suceso ocorreu sobre as 23.00 horas nun piso situado na Ronda de Outeiro, na cidade da Coruña.

Ata o lugar acudiron axentes da Policía Nacional e efectivos dos bombeiros da cidade, que foron os que atoparon o cadáver do home que xacía no interior.

O incendio arrasou por completo dúas habitacións e o resto da vivenda quedou afectada por mor da acumulación de fume, segundo indicaron as mesmas fontes.

Foi unha veciña quen, a través da súa chamada ao 112 Galicia, avisou dunha nube de fume no espazo das escaleiras sen poder identificar a súa orixe. Non obstante, relataron as mesmas fontes, recordou que un home duns 90 anos habitaba no piso noveno, onde parecía acumularse máis fume.

Posteriormente, os equipos de extinción mobilizados localizaron o incendio no piso sinalado, no que tamén atoparon o cadáver do seu inquilino.

Por parte do 112 Galicia pediuse a colaboración dos profesionais sanitarios de urxencia, pero nada puideron facer por salvar a vida do home e, precisaron, analízanse as circunstancias do falecemento do nonaxenario.