Falece un home invidente ao caer desde o balcón da súa casa en Cenlle

Un home invidente de 79 anos faleceu na madrugada do domingo ao luns ao escorregar e caer desde o balcón da súa casa no municipio ourensán de Cenlle.

Segundo informa a Europa Press o alcalde de Cenlle, José Manuel Rodríguez, el mesmo estivo o domingo "entre as sete e oito da tarde" en casa deste home e a súa muller "charlando". Posteriormente, sobre as 22.00 horas ela foise a cama e o seu marido quedou escoitando a televisión.

Así, sobre as 3.00 da madrugada, a muller "notou que non estaba na cama" o seu marido. Chamou a un fillo que vive e preto e atopouse ao home tirado no patio. "Parece ser que igual escorregou e caeuse", indica José Manuel Rodríguez.

O alcalde relata que até o lugar desprazáronse a Garda Civil e un xuíz, e crese que "foi un accidente con mala sorte".

O rexedor, achegado á familia "de toda a vida" e da mesma parroquia, explica que o sepelio tivo lugar este martes. O home tiña tres fillos.