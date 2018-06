Excarceran a unha menor que quedou atrapada nun coche tras un accidente en Tui

Unha menor quedou atrapada no interior dun vehículo que envorcou en Tui despois de chocar contra outro turismo e tivo que ser excarcerada polos bombeiros, nun sinistro ocorrido na madrugada deste domingo.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 00.30 horas mediante a chamada de alerta dun particular que avisou dunha colisión entre dous turismos na A-55 en dirección sur, ao paso por Guillarei.

Na chamada de aviso indicábase que un dos vehículos estaba envorcado e cabía a posibilidade de que houbese algunha persona atrapada no interior.

Efectivamente, unha menor necesitou da intervención dos bombeiros de Baixo Miño para poder saír do vehículo e ser atendida polos profesionais do 061-Urxencias Sanitarias desprazados no lugar do accidente.

Unha vez liberada, a menor foi evacuada nunha ambulancia, xunto con outra persona implicada no sinistro, que tamén necesitou asistencia médica.