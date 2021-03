Evitan que unha muller se tire ao río desde a Ponte do Milenio en Ourense 

Axentes da Policía Local de Ourense evitaron, xunto a uns viandantes, que unha muller "moi alterada" precipitásese ao Río Miño desde a Ponte do Milenio na tarde deste pasado luns.

Segundo relatou a Policía Local, os feitos sucederon sobre as 16.51 horas a Xefatura da Policía Local recibiu un aviso de que unha persoa se intentaba "tirar ao río desde a Ponte do Milenio".

Ao lugar trasládanse dúas patrullas. A primeira ao chegar observou a dúas persoas que suxeitaban a unha muller, de strong<> 54 anos e veciña de Ourense, nunha das varandas da ponte, coas que colaboraron porque "estaba moi alterada".

Deste xeito, explicaron as mesmas fontes, evitaron que accedese á varanda, aínda que momentos antes, segundo o relato desas dúas persoas que estaban primeiro no lugar, "esta muller chegara a subirse á varanda da ponte, evitando nun primeiro momento que seguise coa súa intención de precipitarse".

A Policía Local subliña que "esta rápida acción e a colaboración dos axentes da Policía Local", dado "o estado de excitación no que se atopaba esta muller", impediu "outro tipo de desenlace", porque "afortunadamente unha vez que puido reterse, foi atendida de inmediato polos servizos sanitarios", que a trasladaron ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (Chou).