Evacúan de urxencia a un tripulante indisposto nun barco a 30 millas de Cabo Ortegal

Os equipos de salvamento activaron un dispositivo para a evacuación urxente dun tripulante que se atopaba indisposto a bordo dunha embarcación, de nome Ornak, a unhas 30 millas do Cabo Ortegal (A Coruña).

Segundo informan a Europa Press fontes de Salvamento Marítimo, recibiuse a alerta sobre as 8.35 horas da mañá deste martes cunha petición de evacuación do mariñeiro que precisaba atención médica.

O tripulante foi trasladado a terra no helicóptero Pesca II de Gardacostas de Galicia, dependente da Xunta, ao redor das 9.00 da mañá.

Pola súa banda, o 112 Galicia pasou o aviso aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para determinar as condicións do traslado do mariñeiro, que presentaba "síntomas dunha enfermidade importante", segundo indica a central de emerxencias.