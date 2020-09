Evacuado inconsciente un condutor de 20 anos que quedou atrapado no seu coche tras un accidente

Efectivos do corpo de bombeiros liberaron na madrugada deste xoves un home atrapado no seu vehículo logo de sufrir un accidente na estrada de circunvalación de Castrelos en Vigo. Segundo informou o 112, efectivos de salvamento da cidade indicaron que foi trasladado en ambulancia a un centro hospitalario sen recuperar aínda a consciencia.

Foi unha persoa particular quen deu a voz de alarma mediante a súa chamada ao 112 Galicia pasada a 1.00 horas. En concreto, sinalou que había un vehículo accidentado no medio do carril cuxo condutor estaba inconsciente. Por iso, o persoal do 112 avisou a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como aos Bombeiros de Vigo, non só pola situación na que se atopaba o condutor, senón tamén porque a persoa que alertou do suceso engadiu que o vehículo comezara a arder.

Unha vez no lugar do accidente, comprobaron que o fume branco que se desprendía do capó do coche era vapor de auga e o condutor estaba atrapado. Así, procederon á excarceración e facilitaron a asistencia do equipo médico. Con todo, a persoa foi evacuada sen recobrar a consciencia.

En concreto, o 061 desprazou ao lugar unha ambulancia de soporte vital avanzado e outra de soporte vital básico para atender ao home K.A.F.H., de 20 anos, que finalmente foi evacuado na medicalizada ao Hospital Álvaro Cunqueiro, confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

Ademais de bombeiros e sanitarios, neste operativo tamén colaboraron axentes da Policía Local.