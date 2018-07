Tres evacuados tras inhalar fume dun incendio nunha vivenda en Ourense 

Tres persoas foron evacuadas na mañá deste venres por inhalación do fume dun incendio no interior da súa vivenda, á altura do número 9 na Rúa Nova, en Ourense.

Segundo informou o 112, foi un veciño, alarmado ao ver un piso ardendo, quen avisou, sobre as 8.00 horas, ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) de Galicia.

Deste xeito, informouse aos bombeiros de Ourense, que conseguiron controlar o lume e continuaban traballando unha hora despois para ventilar o inmoble.

O intenso fume derivado do incendio provocou a intoxicación de tres acodes, que foron trasladadas en estado leve polos profesionais sanitarios ao Complexo Hospitalario da cidade, segundo informou o 061 a Europa Press.