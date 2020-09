Evacuado un motorista despois de sufrir unha saída de vía en Trazo

Un motorista resultou ferido de consideración despois de saírse da vía con mentres circulaba polo lugar de Restande de Abaio, no termo municipal coruñés de Trazo.

Segundo os datos facilitados por e 112 Galicia, o ferido foi evacuado ao Hospital Clínico Universitario de Santiago a bordo do helicóptero medicalizado, sobre as 16.30 horas, e desde Emerxencias informouse da incidencia a Bombeiros de Ordes e Garda Civil de Tráfico.

Así mesmo, outro motorista tivo que ser evacuado polo 061 após sufrir unha caída con en as proximidades do miradoiro de Ézaro, no concello coruñés de Dumbría.

Un particular solicitou asistencia sobre as 18,00 horas e desde o 112 pasouse aviso aos profesionais sanitarios e aos Bombeiros. O ferido foi evacuado en ambulancia até o Hospital de Cee. ​