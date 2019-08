Detido un mozo na Rúa por acoitelar a outro nunha pelexa

Durante a madrugada do domingo, no concello ourensán da Rúa, un mozo de 18 anos acoitelou a outro de 31 durante unha pelexa. O ferido presentou lesións no tórax e nun ombreiro.

O agresor foi detido pola Garda Civil, que lle incautou dúas navallas e un martelo, segundo informa a TVG. Sobre o mozo tamén pesa unha imputación por roubo con forza, xa que os axentes considérano o autor dos danos que sufriron varios vehículos aparcados na zona.

Polo de agora a Garda Civil está a investigar os motivos polos que a lea derivou na agresión.