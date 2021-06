Detido un dos dous homes que se apuñalaron mutuamente en Vimianzo

Un dos dous homes que se apuñalaron mutuamente cunha arma branca durante unha discusión nunha vivenda situada na parroquia de Calo, no municipio coruñés de Vimianzo, foi detido por un suposto delito de lesións.

Segundo informaron a Europa Press fontes da investigación, despois de recibir o alta en Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, foi arrestado e permanece nas dependencias da Garda Civil de Carballo á espera de pasar a disposición xudicial.

Fontes policiais explicaron a Europa Press que foi este home, que ao parecer tivera unha relación sentimental co outro –que resultou ferido de gravidade–, o que chamou aos servizos de emerxencia para alertar do ocorrido sobre as 19.50 horas do tarde mércores.

Despois de recibir o aviso por parte do CIAE 112, ao lugar desprazáronse axentes da Garda Civil e da Policía Local, así como dúas ambulancias do 061 e un helicóptero medicalizado.

No punto, os axentes atoparon a un dos homes, o residente na vivenda e natural de Valencia, con varias feridas profundas por arma branca nas costas. Por iso, foi trasladado en helicóptero medicalizado ao Hospital Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

O outro home, natural de Muxía e que agora permanece detido, tiña varios cortes nas pernas polo que foi atendido no Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. Após recibir o alta, foi detido.

A Garda Civil iniciou unha investigación para aclarar as circunstancias que rodean o suceso.