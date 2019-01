Detido por abusos sexuais un home que perseguiu unha moza desde Culleredo ata Carral

A área de investigación do Posto Principal de Culleredo detivo a un veciño da Coruña nacido en Perú como presunto autor dun delito de abusos sexuais denunciados o pasado 13 de xaneiro a unha moza á que perseguiu. Segundo informou este luns o instituto armado, os feitos iniciáronse na localidade coruñesa de Culleredo, cando a vítima se atopaba andando pola rúa e o individuo comezou a seguila.

Ela decidiu coller o autobús e, ao chegar á parada, o home "comezou a realizarlle comentarios sexuais, chegando mesmo a collela pola forza para darlle dous bicos nas fazulas e tocarlle as pernas", relataron as mesmas fontes. Cando chegou o autocar a moza subiuse e o home tamén accedeu ao mesmo medio de transporte, onde a seguiu ata que ela baixou en Carral, pero ao decatarse de que os pais da vítima atopábanse á espera e xa alertados do sucedido, fuxiu en taxi.

Por todo iso, a Guardia Civil iniciou unha investigación no marco da que identificou ao autor dos feitos e procedeu á súa detención.