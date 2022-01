Detenidos siete jóvenes por robar a una persona amenazándola con un machete

Agentes de la Policía Nacional de Ourense han detenido a siete personas, una de ellas menor de edad, acusadas de un robo con intimidación a un joven en el barrio ourensano de As Lagoas, al que robaron el móvil después de intimidarle con un machete.

Según informó la comisaría provincial, los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de enero cuando un joven denunció que le habían robado el teléfono móvil en el barrio ourensano. Al principio, no quería interponer denuncia "porque tenía miedo".

Según su versión, un grupo "de siete u ocho personas" se dirigieron hacia él y le atracaron con un cuchillo de grandes dimensiones y le pusieron un machete en el suelo mientras decía: "Tú pa allá, no grites, no hables, no digas nada, te vamos a mochar".

Agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana establecieron un operativo que permitió localizar al grupo de personas que se correspondían con las características dadas por el denunciante.

Ante la presencia policial, los jóvenes intentaron huir mientras arrojaron varios objetos entre los matorrales, que fueron localizados por los agentes, Los agentes hallaron un cuchillo de treinta centímetros de hoja, dos navajas y un teléfono móvil. En total, fueron identificados un total de siete individuos.

Se trata de siete personas, una menor de edad, procedentes de República Dominicana, Brasil y Ourense, una de las cuales ingresó en prisión.