Detenida una vecina de Ames por un cultivo de marihuana con 291 plantas

La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro, en colaboración con la Policía Local de Ames (A Coruña), ha detenido a una mujer vecina de este municipio como presunta autora de un delito contra la salud pública tras descubrir una plantación de marihuana.

Los hechos ocurrieron al recibir la Policía Local de Ames una llamada en la que comunicaron que personas desconocidas habían tratado de entrar en su vivienda y, al verse sorprendidos, se marcharon del lugar, pero el alertante vio que se introducían en una vivienda próxima.

La Policía Local envío una patrulla a comprobar los hechos y localizó en el lugar el vehículo en el que se desplazaron los supuestos asaltantes, relacionado, según las bases de datos consultadas, "con episodios de allanamiento de morada, alertando a los efectivos de que se extremasen las medidas de seguridad", han señalado las mismas fuentes.

La Guardia Civil procedió a la detención de la arrendataria del inmueble

Ante las novedades recibidas, los agentes optaron por solicitar apoyo a la Guardia Civil y la Benemérita desplazó una de sus patrullas a la zona. Una vez en el lugar, procedieron a inspeccionar el perímetro de la vivienda para recabar "la mayor información posible de la situación en el interior de la misma", han indicado las mismas fuentes.

Durante la inspección uno de los supuestos asaltantes abrió la puerta del domicilio y salió, momento en el que fue inmovilizado por los efectivos actuantes. Unos instantes más tarde abandonó la vivienda la segunda persona, también inmovilizada.

INSPECCIÓN. Con los dos supuestos asaltantes inmovilizados, los agentes realizaron una inspección en el interior del inmueble en busca de sus posibles moradores, con el fin de "salvaguardar su integridad física", ha relatado la Benemérita, pero no encontraron a ninguna persona en el interior, pero hallaron en la vivienda unas 80 plantas de marihuana y gran cantidad de útiles para su cultivo.

Tras este hallazgo casual, se trasladó a los supuestos asaltantes a dependencias de la Guardia Civil, para esclarecer su relación con los efectos descubiertos y el motivo de su estancia en ese domicilio.

La Benemérita registró el lugar y localizó en su interior varias estancias dedicadas al cultivo y secado de las plantas

AMISTAD. Realizadas las gestiones pertinentes, se constató que no tenían ningún tipo de relación con los mismos y que su presencia en el domicilio se debía a una relación de amistad con la arrendataria de la vivienda, la cual les había autorizado la estancia en el mismo. Según destacaron las mismas fuentes, el intento de acceder a otra vivienda se debió a un error por su desconocimiento de la ubicación del inmueble.

La Guardia Civil procedió inmediatamente a su puesta en libertad y solicitó a la autoridad judicial autorización para el registro de la vivienda, al haber "claros indicios de la existencia de una plantación de marihuana en la misma", sostienen las mismas fuentes.

Así, la Benemérita registró el lugar y localizó en su interior varias estancias dedicadas al cultivo y secado de las plantas, 291 plantas de pequeño tamaño, sistemas de ventilación, varios cuadros eléctricos lámparas de gran potencia, regulables en altura para adaptarse a las distintas fases de crecimiento de las plantas, sistemas de riego y diversos útiles para la plantación.

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La Guardia Civil procedió a la detención de la arrendataria del inmueble, como presunta autora de un delito contra la salud pública y a la incautación de las plantas y útiles encontrados.

La detenida, junto con las actuaciones realizadas y los efectos intervenidos, ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago de Compostela.

TOMIÑO. Efectivos del Equipo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Tui han investigado a una vecina del municipio de Tomiño como presunta autora de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo y elaboración de drogas, a la que se le intervinieron 16 plantas de marihuana.

Según ha informado el Instituto Armado, la supuesta responsable de la plantación intervenida ha sido identificada como una vecina de la parroquia de Barrantes, en el municipio de Tomiño, de 42 años, sin antecedentes delictivos relacionados con los estupefacientes.

A raíz de las investigaciones realizadas por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Tui, se tuvo conocimiento de una plantación de cannabis sativa en una finca contigua a una vivienda ubicada en la parroquia de Barrantes, en Tomiño.

Un invernadero próximo a la vivienda con una pequeña plantación de marihuana, "con 16 plantas en fase de crecimiento, de mucha frondosidad

INVERNADERO. Al inspeccionar la finca, han relatado las mismas fuentes, los componentes del Equipo de Investigación localizaron un invernadero próximo a la vivienda con una pequeña plantación de marihuana, "con 16 plantas en fase de crecimiento, de mucha frondosidad, superior a la de otros cultivos similares y de una altura considerable", han apuntado.

Con esta actuación, enmarcada dentro de los servicios que la Guardia Civil de Pontevedra tiene activados para la detección y erradicación de puntos de producción, venta y distribución de sustancias estupefacientes, "se ha evitado que las dosis que se pudieran obtener a raíz del cultivo de las plantas de marihuana intervenidas se hubiesen destinado al tráfico de drogas", ha subrayado la Benemérita.

Las diligencias instruidas, junto con las plantas y el sustrato intervenido, serán entregadas en el juzgado de Instrucción de guardia de Tui, donde deberá comparecer la persona investigada cuando sea requerida.