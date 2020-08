Desaloxan unha septuaxenaria e a varios veciños por mor dun incendio en Verín

Axentes con destino no Cuartel da Garda Civil de Verín desaloxaron a unha septuaxenaria e varios veciños debido ao incendio nunha vivenda.

Segundo informou o Instituto Armado, os gardas, cando realizaban servizo pola localidade de Tamaguelos, en Verín, ás 5.50 horas do 25 de agosto observaron un incendio no tellado dunha vivenda propiedade dunha muller de 79 anos de idade.

Por iso procederon a desaloxar á propietaria e a outros veciños de casas lindeiras e, posteriormente, sufocaron chamas co uso de mangueiras.

As mesmas fontes apuntaron que o incendio é posible que teña a súa orixe nun compresor de eléctrico que estaba no tellado para realizar obras de rehabilitación no inmoble. O lume quedou extinguido após participar bombeiros de Verín.