Desaloxados uns 60 veciños de Vigo por un incendio nun garaxe

Un incendio rexistrado na madrugada deste xoves no garaxe dun edificio de Vigo levou a desaloxar uns 60 veciños do barrio de Coia. Segundo informou o 112 Galicia, o incendio sucedeu na Rúa Quintela, á altura do número 25. Foron varias as persoas que contactaron co servizo de urxencias para informar dos feitos sobre as 5.40 horas deste xoves.

Segundo o relato dos alertantes, víase saír moito fume desde o patio de luces do inmoble. Un dos veciños indicou, ademais, que se filtraba ao interior das vivendas e que a situación era "molesta". Por iso, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias puxeron en marcha un operativo que contou coa intervención dos Bombeiros de Vigo e da Policía Local. Así mesmo, foron informados os servizos sanitarios e os voluntarios de Protección Civil da localidade, por se fose necesaria a súa colaboración.

Unha vez que as forzas da orde achegáronse ao local, confirmaron que os moradores foran desaloxados das súas vivendas para facilitar o labor de extinción por parte dos membros do Servizo de Prevención Extinción e Salvamento.

Tras finalizar a intervención, os Bombeiros indicaron que arderon un coche e unha moto por completo, o que provocou que os tres pisos do garaxe resultasen afectados polo fume.