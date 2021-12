Conmoción, rabia y mucha pena por el asesinato de Eva y su bebé de 11 meses

Cerca de 400 vecinos del municipio de Villaescusa, se han concentrado este domingo junto al Ayuntamiento para recordar con conmoción, rabia y mucha pena el asesinato en Liaño de Villaescusa de Eva Jaular y de su hija de 11 meses, presuntamente a manos de su expareja y padre de la bebé.

El alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández, ha comenzado el acto leyendo un manifiesto escrito por él mismo, acompañado por diversas autoridades de la localidad y del resto de la región, para después guardar dos minutos de silencio y gritar entre todos "basta ya" y "ni una más". "Aún no nos habíamos recuperado del mazazo y del shock que nos produjo el triste fallecimiento, hace apenas 19 días en un trágico accidente de circulación, de nuestra joven vecina María con apenas 20 años y la vida nos golpea de nuevo si cabe con mas saña y estupor, nuestras mentes son un torbellino de sentimientos encontrados, rabia, impotencia, indignación, pena y una inmensa sensación de tristeza", ha comenzado leyendo el alcalde.

Fernández ha asegurado que Eva era una mujer joven, luchadora y trabajadora, que ha "peleado duramente" para sacar adelante a sus tres hijos, mientras que a su bebé lo ha definido como "un ángel, un ser indefenso", que fueron ambos "vilmente asesinadas". "No sirvió de nada la orden de alejamiento, la incumplió y encontró a dos personas completamente indefensas a las que presuntamente ha asesinado", ha señalado el alcalde, quien ha transmitido su pésame y solidaridad a la familia de Eva y su bebé.

Respecto a esto, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que también ha estado presente en esta concentración y visiblemente emocionado, ha asegurado que hay que extremar "muchísimo" las medidas y actuar con contundencia cuando un vecino o la Guardia Civil descubre que una persona está violentando una orden de alejamiento, "porque si vuelve allí es por alguna razón".

Y ha reconocido estar "tremendamente afectado" porque, según ha señalado, conocía a Eva de este verano que la había atendido dos o tres veces cuando había ido a comer al restaurante donde trabajaba en Somo. "Era un encanto de persona, siempre me venía a saludar, ella una trabajadora ejemplar para sacar adelante a su familia. Imaginaros qué situación quedamos aquí los ciudadanos y todos los vecinos, el no poder volver a verla y una criatura de 11 meses, es que no hay palabras", ha añadido.

Asimismo, el presidente ha recordado que el presunto asesino fue durante el jueves dos veces al domicilio teniendo una orden de alejamiento y que habrá que esperar a que se aclare todo para saber por qué no se comunicó al juez y se le detuvo de manera preventiva. "La investigación sigue su curso, de momento el detenido no ha pasado a disposición judicial, seguramente pase este lunes cuando se agoten las 72 horas que son el plazo, él sigue manteniendo que no ha sido, aunque todos los hechos indican que el autor ha sido él", ha explicado la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, quien ha confirmado que aún no se ha encontrado el arma homicida.

España registró tres crímenes machistas y un infanticidio en solo 72 horas