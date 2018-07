Condenada a seis meses de prisión por agredir a una enfermera en un centro de salud en A Coruña

El Juzgado de lo Penal Número 4 de A Coruña ha condenado a seis meses de prisión a una mujer por un delito de atentado a funcionario sanitario, al agredir a una enfermera de un centro de salud en la ciudad herculina. La sentencia, remitida por el Sindicato de Enfermería Satse, señala que los hechos sucedieron el día 13 de julio de 2015, cuando la ahora condenada tenía cita para realizarse una limpieza de oídos a las 15.10 horas. No obstante, se presentó en el lugar diez minutos más tarde.

La enfermera damnificada le indicó que no la podía atender por razones de horario, puesto que las limpiezas se realizaban a partir de las 17.00 horas. Ante la negativa, la acusada irrumpió en la consulta, a pesar de que se encontraba dentro otra paciente. Se dirigió a la demandante de manera agresiva, le exigió insistentemente que la atendiese y le dijo que de allí no se movía, según esclarece la sentencia. Así, cuando la enfermera se dispuso a salir de la consulta con la paciente, la acusada se dirigió hacia ella agarrándola por ambas muñecas y empujándola hacia un archivador.

Un médico que se encontraba cerca acudió a la consulta tras escuchar gritos que procedían de esta

Al escuchar las voces que procedían de la consulta, accedió a la misma el doctor de la sala contigua, de modo que la condenada abandonó el lugar a su requerimiento para después presentar una reclamación en el centro de salud. La demandante explicó que no iba a denunciar, pero que fue precisamente esa reclamación la que la motivó a hacerlo.

Por su parte, la acusada declaró ante el juez que no agarró ni empujó a la enfermera, pero admitió que le tocó el brazo con la mano abierta, de modo que la demandante empezó a gritar que no la tocara y la llamó "sinvergüenza". Sin embargo, el fallo del juez ha decidido que prevalece el testimonio de la denunciante. A causa del suceso, la enfermera no sufrió lesiones físicas, pero sí un cuadro de ansiedad reactivo que la mantuvo en una consulta psicológica durante siete días.

La secretaria general del sindicato Satse recuerda que esta condena es posible gracias al cambio del artículo 550 del Código Penal



La secretaria general del sindicato Satse, Carmen García Rivas, ha explicado que esta condena no habría sido posible "hace unos años", porque la denunciada "tan solo habría sido condenada por un delito o falta de lesiones, según la gravedad de las mismas". Así, ha recordado que esto es posible gracias a un cambio del artículo 550 del Código Penal. "La situación ha cambiado radicalmente, puesto que de este modo los hechos acreditados como agresiones siempre serán constitutivos de delito y castigados con pena de cárcel, con independencia del resultado y/o mayor o menor gravedad de las lesiones", ha apuntado.

Así, Satse alerta de que los datos de agresiones son "de extrema gravedad", porque, según sus números, el 80 por ciento de los enfermeros reconocen haber sufrido algún tipo de agresión física o verbal en su puesto de trabajo.