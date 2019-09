Unha avaría nun quentador provoca síntomas de intoxicación nun menor e dous adultos

Dous adultos e un menor foron trasladados na mañá deste domingo a dous centros hospitalarios por presentar síntomas de intoxicación que sufriron por mor da avaría do quentador na súa vivenda da Coruña.

O 112 Galicia informou de que foron os profesionais sanitarios os que advertiron unha concentración de gas no domicilio, que detectaron nada máis entrar na vivenda para realizar a atención médica pertinente aos afectados, que presentaban signos de intoxicación.

Os feitos sucederon ao fío das 09,15 horas deste domingo nunha vivenda situada na rúa Canteira de Eirís, na parroquia coruñesa de Oza. Ao lugar acudiron os efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladaron aos dous adultos ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) e ao menor ao Hospital Materno Infantil.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (Ciae) tamén puxo os feitos en coñecemento dos bombeiros da Coruña, que deron indicacións para ventilar a estancia e pechar a subministración de gas.

Ata o punto tamén se desprazaron os axentes da Policía Local e técnicos da empresa subministradora do combustible co fin de realizar as comprobacións necesarias.