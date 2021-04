Atopan unha docente de 32 anos morta na súa vivenda en Muros

Unha profesora de 32 anos que traballaba en Muros (A Coruña) foi localizada este venres sen vida na súa vivenda, sen signos aparentes de violencia.

Fontes do GES de Muros consultadas por Europa Press confirmaron que o corpo de N.R.P., de 32 anos e natural de Razo, Carballo, foi localizado na súa vivenda, despois de que a dirección do centro no que traballaba en Muros "desde hai pouco tempo" –o colexio Ramón de Artaza– dese aviso á Policía Local.

Fixérono ao ver que a muller non xustificara a súa ausencia laboral nin respondía o teléfono.

As mesmas fontes explicaron que a profesora vivía nuns apartamentos próximos ao seu lugar de traballo e que se accedeu á súa vivenda a través dunha xanela após observar que o seu corpo estaba tendido na habitación, ademais de alertar ao equipo médico.

A falta do que determine a autopsia, o informe preliminar fai constar que non se observaron indicios de violencia, polo que apunta a que o seu falecemento se debeu a "causas naturais", segundo fontes da investigación.