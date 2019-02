Atopan o cadáver dunha muller que levaba varios días falecida na súa vivenda de Ourense

Unha muller duns 60 anos de idade e que vivía soa foi achada falecida na tarde do martes no seu domicilio despois de que un familiar alertase aos servizos de emerxencia da imposibilidade de contactar con ela.

Segundo informaron a Europa Press fontes do operativo de rescate, o corpo foi localizado na vivenda da muller, situada na rúa Julio Prieto Nespereira, nas inmediacións do Xardín do Posío, minutos antes das 18.30 horas do martes.

Ao lugar, após ser alertados polo CIAE 112 Galicia, acudiron os Bombeiros de Ourense, que accederon ao interior da casa a través da xanela e atoparon á muller falecida.

Unha vez no interior da vivenda, estes efectivos procederon a abrir a porta para que puidesen entrar os axentes da Policía Nacional, que se fixeron cargo do suceso. Ademais, no operativo tamén participaron efectivos da Policía Local.

Dado o avanzado estado de descomposición do corpo, as hipóteses apuntan a que a muller, que residía soa, podería levar varios días falecida na vivenda antes de ser achada.