Arde unha vivenda debido no Barco de Valdeorras

Os Bombeiros do Barco de Valdeorras (Ourense) foron mobilizados este mércores debido a un incendio rexistrado nunha vivenda deste municipio que non estaba habitada nese momento, polo que non houbo persoas feridas.

Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia a Europa Press, ás 7,30 horas deste mércores recibiuse o aviso dunha persona que indicou que ardía unha casa no lugar de Santigoso, no Barco.

Por iso, foron mobilizados os Bombeiros do Barco de Valdeorras, que procederon a desescombrar após sufocar o lume que afectou ao interior da vivenda, o GES e Protección Civil da localidade, así como a Garda Civil.

Fontes da Garda Civil indicaron a Europa Press que a afectada é unha segunda vivenda e no momento do incendio non había residentes no seu interior.