Provisto de una pistola y pasamontañas. Así se presentó el individuo que intentó atracar la gasolinera de Godos, en Caldas de Reis, a una hora de la madrugada de este domingo. "Eran las once menos diez. Me disponía a fregar la tienda porque a las doce cerramos y apareció por detrás un chico con un pasamontañas y pistola, me encañonó y me dijo que era un atraco, que le diera el dinero de la caja". Quien lo cuenta es la propia dependienta que evitó el atraco y que en la tarde del domingo aseguraba que poco a poco ya se le iba pasando el susto. "Le dije que estuviera tranquilo, que se lo daba, pero que estaba detrás del mostrador", asegura.

Fue entonces cuando, todavía con la fregona en la mano, se dirigió a la caja pero en vez de entregarle la recaudación al atracador, consiguió encerrarse en un cuarto contiguo, con la puerta blindada. "Me siguió detrás, pero nunca pegado a mí. Me metí en el mostrador y pude esconderme en el cuarto", relata.

Viendo frustrado el atraco, el hombre efectuó un disparo y se esfumó. "No hizo el amago de abrir la caja, solo se fue. Yo vi una sombra a través de la cristalera que tiene el cuarto. Tardé un rato en salir cuando me sentí segura". Según explicaron este domingo desde la Guardia Civil, el hombre se habría escapado corriendo. Desde el interior del cuarto, la empleada había tocado la alarma.

Se cree que el arma que portada era de fogueo ya que, tras haber efectuado el disparo, no se encontraron rastros de bala ni desperfecto alguno en el interior del local.

Si bien se desconoce la edad del presunto atracador, la propia empleada apuntó a que se trataba de un hombre "no muy mayor", alto y delgado y que podría ser de nacionalidad española, a juzgar por su acento.

