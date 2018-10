Aparece un corpo flotando no río Miñor en Gondomar

Un veciño de Gondomar atopou este domingo o cadáver dunha persoa aboiando no río Miñor. Eran as 13.20 horas cando se puxo en contacto co 112 Galicia para dar conta da situación e pedir a intervención dos medios de emerxencias para o rescate do corpo.

Desde o centro de atención ás urxencias informouse aos bombeiros do Baixo Miño, aos membros do GES de Val Miñor e aos profesionais do 061-Urxencia Sanitarias. Tamén aos axentes da Garda Civil co fin de aclarar as circunstancias do suceso e tratar de identificar á persoa falecida.