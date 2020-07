Un amplo operativo busca os dous mozos desaparecidos no mar en Porto do Son

Salvamento Marítimo coordina un amplo dispositivo marítimo este mércores para buscar os dous mozos desaparecidos despois de envorcar o seu kaiak o pasado luns 6 de xullo pola tarde na zona de Porto do Son (A Coruña).

Segundo informaron a Europa Press fontes de Salvamento Marítimo, a embarcación Salvamar Régulus rastrexará desde Punta Castro de Baroña ata Praia Coira. Mentres, unha zodiac de Protección Civil de Noia rastrexa a área entre Punta Cabeiro e Praia Aguieira.

Pola súa banda, unha embarcación do Servizo de Gardacostas na localidade de Portosín recibiu instrucións para realizar procura entre este mércores e o xoves "se as condicións meteorolóxicas o permiten", destacaron as mesmas fontes.

ACCIDENTE

O accidente tivo lugar na praia de Coira, na localidade de Portosín o pasado luns 6 de xullo pola tarde cando tres amigos, dous mozos e unha moza, facían uso da embarcación.

Sobre as 21,30 horas do 6 de xullo un particular comunicou ao 112 Galicia desde a Praia de Coira, en Portosín, que facía tres horas que tres novos saíran a navegar e non volveran. Após coñecer os feitos, Salvamento Marítimo mobilizou un dispositivo de procura con medios marítimos e aéreos, ademais de terrestres e subacuáticos.

Os servizos de emerxencia localizaron o día da desaparición o kaiak envorcado e rescataron a unha das ocupantes da embarcación en terra. A moza foi trasladada até o aeroporto de Santiago nun helicóptero de Salvamento Marítimo, desde onde foi levada ao CHUS.

As outras dúas persoas que viaxaban no kaiak, dous homes, permanecen en paradoiro descoñecido. No dispositivo tamén participaron efectivos do Servizo de Gardacostas de Galicia, axentes da Garda Civil e persoal de Protección Civil de varias localidades.