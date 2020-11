Unha alcaldesa de Bolivia desmaiase porque querían subila a un burro

A alcaldesa dunha localidade rural da rexión boliviana de Cochabamba desmaiouse o mércores cando habitantes do lugar tentaron facela montar en burro para levala ata o edificio municipal dentro dunha protesta por un conflito local.

O conflito ten lugar no municipio de Sipe Sipe. Os aldeáns esixen a distribución de alimentos co diñeiro que do almorzo escolar, cuxa entrega se suspendeu xunto ás clases pola pandemia.

Heredia, de 53 anos, pasara a noite nun dos puntos de bloqueo que manteñen desde hai tres días pais de familia de Sipe Sipe.

Cara ao mediodía, os aldeáns molestos levaron un burro ata o lugar coa intención de trasladar a Heredia montada no animal ata a alcaldía, o que provocou que a autoridade municipal se desmaiase.