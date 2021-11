Acepta tres anos de cárcere por tentar atropelar o seu cuñado en Redondela

Un acusado de tentar atropelar ao seu cuñado en Redondela (Pontevedra) tras unha discusión aceptou unha pena de tres anos de cárcere por un delito de homicidio en grao de tentativa e outro de condución temeraria.

Nunha vista que tivo lugar este martes na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, as partes alcanzaron un acordo de conformidade en canto á responsabilidade penal do procesado.

A Fiscalía pediu que o acusado fose condenado a 11 anos de prisión, pero finalmente rebaixou a pena solicitada ao contemplar a atenuante de reparación do dano despois de que indemnizase en 3.500 euros á vítima. Tamén se lle impuxo a prohibición de conducir vehículos a motor e ciclomotores durante tres anos e medio.

No entanto, as partes non alcanzaron un acordo en canto á responsabilidade civil, que a Fiscalía achaca de xeito directo ao procesado e a aseguradora da furgoneta e de forma subsidiaria ao propietario deste vehículo, polo que a vista retomarase este mércores.

En concreto, a acusación particular reclama que se contemple a secuela de tensión postraumática para o cuñado do acusado, que se reflicte nun informe psicolóxico, e que se incremente nun 20% a cantidade establecida no baremo por "ser vítima dun delito doloso". Mentres, a defensa da aseguradora do vehículo que utilizou o procesado durante os feitos xulgados oponse.

FEITOS XULGADOS. Segundo recolle no seu escrito de acusación o Ministerio Público, os feitos tiveron lugar na madrugada do 1 de xuño de 2019, cando o acusado conduciu unha furgoneta doutra persona até a vivenda do seu cuñado, situada en Redondela, para recoller ao seu fillo de cinco anos. Así, o neno subiu ao vehículo, onde tamén se atopaban a súa nai e a súa irmá de dous anos de idade.

Entón, o procesado, que se atopaba "alterado", comezou a conducir dun modo perigoso, "pondo con iso en risco tanto á súa muller como aos seus dous fillos menores, que non contaban con ningún tipo de sistema de retención". Nese momento, o seu cuñado, o irmán e o pai de este "decidiron saír á rúa para recriminarlle a súa actitude", o que orixinou "unha acalorada discusión" entre o procesado e o seu cuñado.

Cando os tres se dirixían de novo á vivenda, o acusado, que se atopaba a uns 25 metros de distancia, "arrincou o vehículo a gran velocidade dirixíndose cara a eles" e "con afán de acabar coa vida" do seu cuñado "deu un rápido volantazo para atropelalo", o que evitou o seu irmán ao arrastralo cara a el. Con todo, non puido impedir que o vehículo impactase con forza na perna dereita do cuñado do acusado.

Posteriormente, o procesado "continuou a marcha a gran velocidade até o final da rúa", onde "realizou unha brusca manobra de cambio de sentido con outro trompo", o que levou que perdese o control de vehículo e chocase contra outro vehículo estacionado na zona. Instantes despois, volveu cambiar de sentido, pasou a gran velocidade moi preto do lugar no que o seu cuñado estaba tendido e foise en dirección a Redondela.

Como consecuencia, a vítima sufriu varias lesións e quedáronlle secuelas, mentres o vehículo estacionado e o portal dunha vivenda sufriron danos.