El zasca de un concursante de 'Pasapalabra' a Pablo Casado en Twitter respecto a los toros

Pablo Díaz, concursante del formato Pasapalabra ha incendiado las redes tras lanzar un zasca al líder del PP, Pablo Casado. La razón no fue otra que el posicionamiento del mandatario respecto a las corridas de toros, asegurando que "en Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad" y que la actividad supone una "parte fundamental de nuestra cultura y nuestro sector económico".

Ante las declaraciones, Díaz no dudó en recriminar al político que dicha situación no le parecía "tan liberal", aportando como argumentos el derecho a la vida de los animales, haciendo especial hincapié en su tortura en los citados eventos, y la subvención de los mismos con dinero de origen público. "Tan liberales no sois", sentenció el participante.

Con todo, la Comisión Mixta de RTVE acaba de aprobar la retransmisión de las corridas de toros tras cinco años de ausencia, medida impulsada por los populares.