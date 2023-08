Padre e hijo nos citamos con Oubiña para hacer las fotos pertinentes delante del Santuario de A Peregrina, que no es para nada típico. A continuación, para amenizar el registro de la entrevista, nos sentamos en la terraza de El Savoy, que tampoco es lo usual aquí en Pontevedra.

¿Echaba de menos las Rías Baixas?

Por supuesto, fue un año muy largo debido a la programación que hicimos a mayores por el adelanto electoral. Cuando llegó el calor a Madrid, ya soñaba con visualizar el horizonte de las Rías Baixas. Entre Pontevedra y Lapamán no hay color con respecto a ningún otro sitio en el mundo.

Terminó su sexta temporada dirigiendo un programa desde Madrid, la quinta consecutiva. ¿Alguna vez había tenido tanta carga de trabajo?

Fue el año más intenso desde que empecé en el ente público hace 33 años. Hicimos una gran cantidad de programas especiales. Con motivo de las elecciones autonómicas y municipales realizamos una gira de 12 programas en cada una de las comunidades que renovaban parlamentos. Y al día siguiente del 28-M, la convocatoria para el 23-J, con un nuevo escenario de especiales, entrevistas y debates.

Ninguna otra cadena hizo una gira autonómica. ¿Pecan los medios generalistas de una visión demasiado centralista del Estado?

A veces se comenta eso, incluso de nosotros. Puede que tengamos una visión demasiada centrada en Madrid, que es donde se decide todo. Aunque contamos con analistas y políticos de todo el país, eso que se dice del "cogollito madrileño" es cierto y distorsiona un poco la realidad. Hay que salir [de Madrid] y por eso RTVE tiene una red de centros territoriales con informativos en cada comunidad que no tiene ninguna otra televisión. Además, era necesario hacer un programa especial para cada región que se emitiera para el resto de España. Así, una persona que vive en Huelva puede saber lo que sucede en Teruel, por poner un ejemplo. Ese es el fin último de la vertebración descentralizada de la cadena pública.

Con la convocatoria de elecciones generales volvió la época de los debates y la polémica que conlleva. ¿Deberían regularse por ley?

Sí, creo que debería haber dos cara a cara en caso de que existiera una diferencia notable con la tercera y cuarta fuerza. Uno en la privada y otra en la pública. Dependiendo de la representatividad también otro con más candidatos. Y desde luego debería la ciudadanía censurar el hecho de que un candidato se ausente.

Puede que a Feijóo le perjudicara no asistir.

Creo que tuvo repercusión. En cualquier caso, no es una buena imagen para los ciudadanos que un candidato se ausente sea del partido que sea. Debería estar regulado por ley, pero también ser un compromiso personal acudir a los debates.

En abril de 2019 ya moderó el debate de las elecciones generales, pero en aquella ocasión acudieron los cuatro candidatos. ¿Es más complicado prepararlo en las circunstancias que se dieron?

Creo que hubiese sido más sencillo con todos presentes, ya que ni los candidatos tendrían que referirse a alguien ausente ni yo tendría que haberlo recordado. En todo caso, fue una lección para los políticos españoles para que no vuelva a suceder.

"Los debates deberían regularse por ley y la ciudadanía debería censurar la ausencia de un candidato"

En un mes vuelve a La Noche en 24 horas. ¿Se desenvuelve mejor en esta franja que en la matinal?

Los Desayunos me obligaban a levantarme a las 4.30 horas y yo no estoy programado para despertarme a esas horas. Quizás sí para acostarme [ríe, consciente de que estamos de fiestas en la Boa Vila]. El programa de ahora me permite tener un ciclo de vida más normal. Además, el tono es más reposado y mesurado ya que estamos analizando lo que ha sucedido a lo largo del día. Con el perfil de los tertulianos que tenemos buscamos una mirada un poco más serena y un tono serio, pero con un punto irreverente e irónico. Por estas dos cuestiones lo disfruto más.

Creo que tienen prevista una visita a Pontevedra con todo el equipo.

Ya la teníamos preparada para el año pasado. Queríamos despedir la temporada o bien en los jardines de San Francisco o al lado de la escultura del loro Ravachol. Casi todas las noches tengo guiños con mi ciudad y quería convocar al público pontevedrés y analizar la actualidad con ironía. Sin embargo, Sánchez decidió adelantar los comicios a julio y no tenía sentido hacer un programa aquí con humor y en clave pontevedresa a diez días de jugarse el Gobierno de España. Pero si para el año se dan las circunstancias, mi objetivo es hacer el último programa de la temporada en Pontevedra.

RTVE terminó julio con un gran estado de ánimo debido a la buena crítica y los datos de audiencia. ¿Funciona la fórmula actual?

Sufrimos mucho cuando aplicaron un modelo distinto al que funcionaba muy bien con Fran Llorente. Aquí quiero citar a Begoña Alegría, que fue la directora de Informativos que ayudó a volver a implementarlo. Lejos de los datos de audiencia, que fueron extraordinarios, los medios de opinión y expertos en televisión premiaban el trabajo de todos los servicios informativos de la pública y los programas especiales. Nos fuimos de vacaciones con la alegría de saber que RTVE había hecho las cosas bien y la gente nos lo reconocía.

"Las tardes de domingo en Pasarón y la pesca de la trucha son algunos de mis placeres"

Recibieron críticas muy duras por parte de PP y VOX.

Nos pusieron en el foco para hacernos daño y nos hicieron un favor. Los medios de comunicación no pueden escoger la realidad y prueba de nuestra independencia es que tan solo dos meses antes el marco general en el que se llegó al 28-M favorecía al PP y los resultados fueron buenos para este partido. Nosotros hicimos siempre el mismo trabajo y nadie dijo que habíamos realizado una labor favorable a ellos. No puede ser que un medio hable siempre bien de unos y mal de otros, porque eso es traicionar a los códigos básicos del oficio.

¿Hay esperanza para el periodismo?

Tiene que haberla porque es el canal básico por el que los ciudadanos se informan. Nuestro papel es hacer de mediadores entre los que administran y los administrados. Para ello hay que contar la actualidad, pero igual de importante es interpretarla desde la honestidad.

¿Le queda algo por hacer profesionalmente?

Cuando entré en la facultad no podía ni soñar con haber llegado hasta aquí profesionalmente, he superado todas mis expectativas. Siempre digo de broma que me gustaría optar a la plaza de corresponsal en Lisboa. Creo que es una labor dura, pero en una ciudad que permite llevar una vida más ordenada y contar lo que pasa desde un lugar maravilloso.

Imagino que este año volverá a Pasarón los domingos.

Como bien sabes, vengo a Pontevedra casi todos los fines de semana y si coincide con partido en casa voy al campo. Ojalá remontemos el vuelo después de lo que pasó la pasada temporada. Esta ciudad es muy futbolera y con poquito que le des, la afición responde. Lo que me gusta los domingos por la tarde es ir a Pasarón, como dice una canción de Fondo Norte. Eso, junto a la pesca de la trucha son algunos de mis placeres cuando vuelvo por casa.