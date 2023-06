WOW: siete museos en una calle

Gaia y Oporto son dos caras de una misma moneda. Son el espejo en el que se reflejan casi idénticas en las aguas del río Douro, que las separa geográficamente.

Su proximidad lleva muchas veces al engaño para el neófito: desconoce que Vilanova de Gaia es, de hecho, la segunda ciudad en población por delante precisamente de su vecinísima, de la que solo los puentes y el agua la separan.

Son, sin embargo, dos mundos que cohabitan en la cuna del vino más famoso de Portugal con permiso del de Madeira. Es en Gaia donde se encuentran esas bodegas, algunas de las cuales han germinado en uno de los proyectos más espectaculares de la ciudad de los últimos años.

Se trata de WOW (World of Wine), un barrio cultural que por obra y gracia del británico Adrian Bridge ha reconvertido las bodegas de su familia política en siete museos, doce restaurantes, una escuela del vino y una fábrica de chocolate selecto comercializado bajo la firma Vinte Vinte.

Y todo ello concentrado en una única calle, la Rúa do Choupelo, donde en un espacio de 35.000 metros cuadrados tienen cabida siete espacios temáticos en los que priman las experiencias interactivas, que abarcan desde la historia y patrimonio de Oporto hasta la industria del corcho, el vino o el chocolate.

Allí podemos comprobar, con maquetas y recreaciones visuales, una cultura hermana a la gallega, con sus aldeas con pallozas que en nada se diferencia de las de Piornedo o Pedafrita, en Lugo.

Sirve Porto Region Across The Ages para hacer un recorrido a través de la historia de un país, que al igual que España fue una potencia en la Era de los Descubrimientos con sus navegantes (como Vasco de Gama) o sufrió su particular invasión francesa.

Estos museos, que son ante todo didácticos y divulgativos, tienen en la Colección Bridge la joya de la corona.

Atesora Mr. Bridge —cerebro del holding familiar que agrupa WOW, el hotel The Yeatman o las bodegas Taylor’s o Croft— unas 2.000 piezas con las que se puede recorrer 9.000 años de historia a través del ritual de beber, desde la Antigüedad hasta la actualidad.

Allí están objetos tallados en cuarzo, que datan desde la China imperial hasta el Renacimiento alemán, o unas copas radiactivas, que contienen pequeñas cantidades de uranio en su composición lo que les dan un intenso brillo verde bajo la radiación ultravioleta.

Pero WOW es, ante todo, una experiencia sensorial que se pone a prueba en el Pink Palace, con sus catas de vino rosado, o en Planet Cork que está consagrado al corcho y sus múltiples usos, desde las tablas de surf al diseño de muebles o la industria cinematográfica.

No es de extrañar que por todo ello WOW sea el distrito de moda de Oporto, que engalanará sus calles con banderines de colores y macetas de manjerico (albahaca) con motivo de San Juan, una festividad que allí también se celebra con sardinas y la panceta asadas.

Una entrada única que, el día del evento, se canjeará por una pulsera dará acceso a todos los espacios de la fiesta, así como a comida y bebida sin límites, desde las 20.00 a 4.00 de la mañana.