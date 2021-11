Will Smith reconoce que se planteó matar a su padre en varias ocasiones

Will Smith ha reconocido en sus memorias, que llegarán a España el próximo 1 de diciembre, que en alguna ocasión se llegó a plantear matar a su padre debido a los episodios de violencia que protagonizaba contra su madre.

Smith se ha sincerado sobre varios temas personales, en los que detalla momentos truculentos que afectaron a su vida familiar, según recogen varios medios como el diario El País.

"Mi padre era violento, pero también estuvo en cada obra de teatro y recital que daba. Era alcohólico, pero estaba sobrio en los estrenos de cada una de mis películas", cuenta el actor. "Escuchó cada disco. Visitó todos los estudio. El mismo perfeccionismo intenso que aterrorizó a su familia fue por el que consiguió poner comida sobre la mesa todas las noches de mi vida", cuenta Smith.

Entre estos momentos de terror explica que el acto violento que tuvo la desgracia de presenciar, y que moldeó su manera de ser. "Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy".

"En todo lo que he hecho desde entonces, los premios y los elogios, los focos y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por no haber actuado ese día. Por fallarle en ese momento. Por no hacer frente a mi padre. Por ser un cobarde", narra el protagonista de El príncipe de Bel-air.

DIVORCIO. Los padres del intérprete se divorciaron en el año 2000, y Smith asegura que el paso del tiempo no ha logrado impedir que el momento vivido a los nueve años regresara cada poco a su cabeza. Una ira contenida que revivió especialmente la época en la que cuidó de su padre, diagnosticado de cáncer. "Una noche, mientras le llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. El camino entre esas dos estancias pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, le mataría", confesó Smith.

"Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente", narra el actor. "Mientras las décadas de dolor, ira y resentimiento iban desapareciendo, negué con la cabeza y procedí a llevarlo al baño", cuenta.